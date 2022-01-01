В ДТП на трассе Полазна-Чусовой погибли три человека Среди жертв — 12-летний ребёнок Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В воскресенье, 27 марта, около 13:00 на трассе Полазна-Чусовой произошла автомобильная авария. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

На 15-м км трассы водитель Volkswagen, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП погибли трое, находившиеся в иномарке: шофёр, женщина и 12-летний ребенок. Ещё один ребёнок, шести лет, госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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