Андрей Стрельцов

«Парма» победила «Енисей» в домашнем матче

Пермский баскетбольный клуб по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице

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Парма

На родной арене пермский БК «Парма» обыграл в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей».  Встреча прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 61:58. 

Подопечные Вячеслава Шушакова сумели склонить чашу весов в свою пользу в самом конце поединка.

 «Парма» сумела сохранить за собой пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Турнир «Парма» продолжит матчем с БК «Цмоки-Минск» (+0), который пройдет в Перми 31 марта.

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