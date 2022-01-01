На 12% больше владельцев дач в Пермском крае собираются в этом году сажать картофель Число желающих сделать посадки «второго хлеба» выросло за счёт респондентов с доходом до 50 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Дачных картофельных плантаций у жителей Прикамья в этом году будет больше, об этом сообщает онлайн-сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Сажать картофель в этом году собирается 62% владельцев дач и частных домов в Пермском крае, это на 12% больше, чем в прошлом году. Многие из тех, кто сажал картофель ранее, в комментариях отметили, что планируют увеличить объём посадки.

Лишь 30% владельцев дач и огородов в регионе не планируют сажать картофель.

Больше тех, кто планирует сажать картофель в этом году, среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц.





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