На 12% больше владельцев дач в Пермском крае собираются в этом году сажать картофель
Число желающих сделать посадки «второго хлеба» выросло за счёт респондентов с доходом до 50 тыс. рублей
Дачных картофельных плантаций у жителей Прикамья в этом году будет больше, об этом сообщает онлайн-сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Сажать картофель в этом году собирается 62% владельцев дач и частных домов в Пермском крае, это на 12% больше, чем в прошлом году. Многие из тех, кто сажал картофель ранее, в комментариях отметили, что планируют увеличить объём посадки.
Лишь 30% владельцев дач и огородов в регионе не планируют сажать картофель.
Больше тех, кто планирует сажать картофель в этом году, среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц.
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