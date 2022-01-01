В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 567 новых случаев коронавируса Выздоровели 752 человека, шестеро скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 567 местных жителей, 77 из них — дети. Выздоровели 752 человека, шестеро скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 357 820.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 688 пациентов, 61 из них в тяжёлом состоянии, 21 подключён к аппаратам ИВЛ.

На утро 27 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 завершили 1 374 520 жителей.





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