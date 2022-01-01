Лидером по числу заражений коронавирусом стал Чусовской округ
За сутки там заболело 230 человек
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Чусовском городском округе Пермского края выявлено 230 новых заболевших коронавирусом. Это больше, чем в Перми — в краевом центре ковид обнаружен у 204 местных жителей. Замыкает тройку по числу заразившихся Нытвенский ГО — 47 человек.
Всего новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 17 муниципалитетах Прикамья
В сначала пандемии в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 357 253 случая COVID-19.
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