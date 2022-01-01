Неизвестные «заминировали» администрацию Прикамья и пермский аэропорт В ходе проверки взрывные устройства не обнаружены Поделиться Твитнуть

В Перми неизвестные «заминировали» здание администрации Пермского края на ул. Куйбышева, 14, аэропорт «Большое Савино» и издание «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщает «КП-Пермь».

Как рассказали в правоохранительных органах, все сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в пятницу, 25 марта, по электронной почте.

На место прибыли специалисты экстренных служб. В ходе проверки взрывные устройства не обнаружены.

Авторы анонимных сообщений устанавливается. В минтербезе Пермского края напомнили, что за заведомо ложные сообщения об актах терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.





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