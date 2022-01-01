Елена Синица Руководителем Пермской дирекции дорожного движения может стать экс-начальник ГИБДД На должность рассматривается кандидатура Дмитрия Артеменко Поделиться Твитнуть

Стать руководителем Пермской дирекции дорожного движения может экс-начальник отдела ГИБДД управления МВД России по Перми Дмитрий Артеменко. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Он возглавлял отдел с 2012 по 2016 год. До этого занимал пост начальника Межрайонной регистрационно-экзаменационного отдела краевого управления ГИБДД. Осенью 2016 года Дмитрий Артеменко руководил службой тыла городского управления МВД.





Напомним, ранее стало известно, что Максим Кис покидает должность начальника Пермской дирекции дорожного движения.

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