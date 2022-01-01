Елена Синица Изменилось расписание автобусов №6 и 60 Изменения начали действовать с 26 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 26 марта изменилось расписание движения автобусов №6 и 60. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, на маршруте №6 в будни сократится время межрейсового отстоя автобусов при прохождении через конечный остановочный пункт «микрорайон Железнодорожный». Таким образом, уменьшится время ожидания для пассажиров, вошедших на остановках «по требованию (ул. Заречная)», «Школа №55», «ул. Вагонная» и «Боровики».





В выходные у автобусов №60 изменится время предпоследних рейсов от остановки «Комсомольская площадь» в направлении Закамска — с 21:10 на 21:15 и с 21:41 на 21:51. За счёт этого равномернее распределится пассажиропоток после закрытия ТЦ «СпешиLove».

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