Елена Синица
В Пермском крае выявлено 37 «ковидных» территорий
Большинство случаев — в краевой столице
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По данным Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 37 территориях региона.
Так, в Перми выявлено 237 заболевших, в Чусовском ГО — 149, в Нытвенском ГО — 18. По 17 случаев заражения в Краснокамском и Чернушинском ГО, по 14 — в Кунгурском МО и Октябрьском ГО, по 13 — в Чайковском ГО и Бардымском МО.
Ещё 12 инфицированных обнаружено в Осинском ГО, 11 — в Очёрском ГО, 10 — в Березниках. По восемь заболевших в Пермском муниципальном районе и Еловском МО.
По семь человек заболели в Сивинском и Кишертском МО, шесть — в Уинском МО, по пять — в Лысьвенском ГО и Берёзовском МО.
Четыре жителя заболели в Гайнском МО, по три в Суксунском ГО, Куединском МО, Добрянском ГО, Чердынском ГО, Кочёвском МО, Ординском МО, Карагайском МО, Большесосновском МО.
В Частинском МО, Соликамском ГО, Кизеле, Александровском МО по два заражённых. В Верещагинском ГО, Кудымкаре, Юсьвинском МО, Оханском ГО, Горнозаводском ГО по одному заболевшему.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 356 662 жителей региона.
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