Стало известно о гибели ещё одного жителя Прикамья в ходе спецоперации на Донбассе Убит 26-летний житель села Кочёво Николай Кучев Поделиться Твитнуть

Николай Кучев / фото: Администрация Кочёвского МО

При исполнении военных обязанностей во время спецоперации на Донбассе убит житель села Кочёво 26-летний Николай Кучев, об этом сообщили в администрации Кочевского муниципального округа Пермского края и выразили соболезнования семье погибшего.

В сообщении уточняется, что скончался Николай Кучев ещё 13 марта.

На данный момент известно о 13 военнослужащих из Прикамья, погибших в ходе боевых действий на Украине.

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