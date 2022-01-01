Стало известно о гибели ещё одного жителя Прикамья в ходе спецоперации на Донбассе
Убит 26-летний житель села Кочёво Николай Кучев
При исполнении военных обязанностей во время спецоперации на Донбассе убит житель села Кочёво 26-летний Николай Кучев, об этом сообщили в администрации Кочевского муниципального округа Пермского края и выразили соболезнования семье погибшего.
В сообщении уточняется, что скончался Николай Кучев ещё 13 марта.
На данный момент известно о 13 военнослужащих из Прикамья, погибших в ходе боевых действий на Украине.
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