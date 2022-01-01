Пермьстат заявил об отсутствии в Прикамье долгов по зарплате
Опубликованы данные на 1 марта 2022 года
На 1 марта, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае не зафиксирована просроченная задолженность по заработной плате, — сообщили в Пермьстате.
В ведомстве уточнили, что организации к этому сроку не предоставили данных о наличии задолженности.
На 1 января и 1 февраля в Прикамье также не фиксировалась просроченная задолженность по зарплате. А на 1 декабря 2021 года она составляла 0,6 млн руб.
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