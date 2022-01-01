Мария Сыропятова Около 57% мест на муниципальной земле заняты НТО по новым правилам Остальные продолжают работать по договорам, заключённым до старта реформы 2018 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На 345 местах из 607 мест муниципальной схемы нестационарных торговых объектов размещены НТО по итогам аукционов, проведённых по действующим в Перми с 2018 года правилам. Об этом рассказала на общественном совете при УФАС по Пермскому краю начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова.

Таким образом, почти за три года только чуть более половины (57%) павильонов, киосков, вендинговых аппаратов и палаток размещены по новым правилам.

«Прочие остаются по договорам, заключённым с 2016-го по начало 2018 года, — отметила Ольга Чеснокова. — Около двух десятков мест заняты незаконными объектами». По словам Ольги Чесноковой, сроки действия договоров истекли, но предприниматели отказываются демонтировать объекты. В связи с этим идут судебные разбирательства.

По данным мэрии, всего в Перми на 1 января 2022 года на муниципальной земле располагаются 592 НТО, на частной, включая придомовые территории, — 902 объекта.





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