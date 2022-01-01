За сутки в Пермском крае подтверждено 612 новых случаев COVID-19 На лечении в стационарах Прикамья остаются 84 пациента в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае заразились коронавирусом 612 местных жителей, из них 71 ребёнок. Выздоровели 1302 человека, шестеро скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 356 662.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 701 пациент, 84 в тяжёлом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 39,9%.





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