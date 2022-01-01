За сутки в Пермском крае подтверждено 612 новых случаев COVID-19
На лечении в стационарах Прикамья остаются 84 пациента в тяжёлом состоянии
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае заразились коронавирусом 612 местных жителей, из них 71 ребёнок. Выздоровели 1302 человека, шестеро скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 356 662.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 701 пациент, 84 в тяжёлом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда — 39,9%.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.