Прокуратура начала проверку по факту возгорания тепловоза в Пермском крае ЧП случилось на на перегоне Верещагино-Бородулино Поделиться Твитнуть

Фото: транспортная прокуратура

Около трёх часов ночи 25 марта на перегоне Верещагино-Бородулино Свердловской железной дороги (Пермский край) загорелся тепловоз. Он следовал в составе из трёх грузовых вагонов. О происшествии сообщили в транспортной прокуратуре региона.

На место прибыли пожарные и локализовали возгорание. Уточняется, что пострадавших нет, задержек движения поездов не допущено. Предварительная причина ЧП — неисправность топливной системы.

Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.





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