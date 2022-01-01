В Пермском крае в ночь на субботу ожидается похолодание до −15°С В воскресенье порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Пермский край надвигается похолодание. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

По-настоящему морозной ожидается ночь на субботу 26 марта. Столбики термометров в регионе опустятся до отметки −10°С…−15°С. Правда, уже днём потеплеет до −2°С…+3°С, местами пройдёт мокрый снег, а порывы южного и юго-восточного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В воскресенье температура воздуха днём и ночью будет находить возле нулевой отметки. Сохранится облачная погода с осадками в виде мокрого снега, местами метелью и сильным ветром до 16 -21 метров в секунду.

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