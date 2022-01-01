Новые случаи коронавируса диагностированы в 28 муниципалитетах Прикамья В Перми заболело 355 человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Прикамье за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у пациентов 28 территорий.

Лидером по числу заболевших снова стала Пермь — в краевом центре заразилось 355 человек. На втором месте находится Чусовской городской округ — 85 новых пациентов. Замыкает тройку с большим отрывом Чайковский — 17 инфицированных.

Меньше всего заболевших (по одному человеку) зафиксировано в Кунгурском, Куединском, Оханском и Гремячинском округах.

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