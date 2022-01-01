Андрей Стрельцов В ФК «Звезда» признались в наличии финансовых проблем Пермский клуб имеет задолженность по зарплате перед футболистами и сотрудниками Поделиться Твитнуть

Руководство пермского ФК «Звезда» заявило на странице команды ВКонтакте, что клуб столкнулся с рядом финансовых проблем. Футболисты и сотрудники не получают зарплату уже два месяца.

«В этом году ситуация с привлечением спонсорских средств действительно тяжёлая, — говорится в сообщении. — Тем не менее, благодаря помощи правительства Пермского края, средства найдены, и мы ожидаем их поступления в течение недели».

После поступления средств все долги будут выплачены, пообещали в руководстве.

Между тем, футболисты «Звезды» завершили второй тренировочный сбор в Крымске и отправляются в Пермь, где продолжат подготовку к сезону.

3 апреля «Звезда» в рамках ФНЛ встретится с «Оренбургом-2» (0+). Игра состоится в Перми.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.