В «Уралкалий» сообщили о блокировке французским банком средств для выплаты по кредитам В компании считают, что основания для отказа в проведении платежа отсутствуют Поделиться Твитнуть

Компания «Уралкалий» не смогла оплатить кредитные обязательства по синдицированным предэкспортным кредитам через зарубежный банк. Он отказался принимать платёж, сославшись на «ситуацию неопределенности», возникшую вследствие включения Дмитрия Мазепина (бывшего владельца «Уралхима» и «Уралкалия») в санкционные списки.

В «Уралкалии» заявили, что основания для отказа в проведении платежа отсутствуют, поскольку Мазепин перестал являться контролирующим лицом компании.

Попав под санкции ЕС и Великобритании Дмитрий Мазепин передал контроль над группой «Уралхим» председателю совета директоров компании Димитрию Татьянину и гендиректору Дмитрию Коняеву.

В сообщении компании говорится, что «Уралкалий» предпринял все необходимые действия для осуществления запланированных на 24 марта платежей. Все денежные средства были доступны кредитному агенту Credit Agricole Corporate & Investment Bank в полном объёме, а «международная юридическая фирма» подтвердила тот факт, что «Уралкалий» не является объектом санкций. Но несмотря на все меры, платеж от «Уралкалия» в адрес кредиторов не исполнен.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.