Андрей Стрельцов «Молот» подписал соглашение о сотрудничестве с клубом КХЛ Как и в прошедшем сезоне, это будет ярославский «Локомотив» Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

В Ярославле состоялось подписание соглашения о продлении спортивного сотрудничества между пермским ХК «Молот» и ярославским ХК «Локомотив». Согласно условиям договора, ярославские железнодорожники, выступающие в Континентальной хоккейной лиге, могут делегировать в пермскую хоккейную команду до десяти игроков для повышения их мастерства.

В завершившемся сезоне оба клуба впервые опробовали такой формат сотрудничества. Генеральный директор ХК «Молот» Александр Гулявцев остался доволен тем, как играли за «молотобойцев» делегированные игроки. Они внесли достойный вклад в итоговое восьмое место команды в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги.

Напомним, «Молот» впервые за последние четыре года сумел выйти в серию плей-офф турнира.





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