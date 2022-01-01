Андрей Стрельцов
«Молот» подписал соглашение о сотрудничестве с клубом КХЛ
Как и в прошедшем сезоне, это будет ярославский «Локомотив»
В Ярославле состоялось подписание соглашения о продлении спортивного сотрудничества между пермским ХК «Молот» и ярославским ХК «Локомотив». Согласно условиям договора, ярославские железнодорожники, выступающие в Континентальной хоккейной лиге, могут делегировать в пермскую хоккейную команду до десяти игроков для повышения их мастерства.
В завершившемся сезоне оба клуба впервые опробовали такой формат сотрудничества. Генеральный директор ХК «Молот» Александр Гулявцев остался доволен тем, как играли за «молотобойцев» делегированные игроки. Они внесли достойный вклад в итоговое восьмое место команды в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги.
Напомним, «Молот» впервые за последние четыре года сумел выйти в серию плей-офф турнира.
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