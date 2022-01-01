В Перми 26 марта из-за ремонта сетей перекроют участок Восточного обхода Работы будут проходить с 6:00 до 14:00 Поделиться Твитнуть

схема подготовлена минтрансом Пермского края

В субботу, 26 марта, в Перми будет перекрыто движение на участке Восточного обхода в районе поворота на ул. Академика Веденеева. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой минтранс.

Закрытие участка трассы связано с аварийными работами на линии электропередачи. Работы будут проходить с 6:00 до 14:00. Движение транспорта будет останавливаться в обоих направлениях каждые полтора часа периодами по 30 минут.

Как отметили в минтрансе, объезд закрывающегося участка возможен через ул. Цимлянскую.

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