За январь — февраль ввод жилья в Пермском крае составил 25% от запланированного на год Сдано в эксплуатацию 337,5 тыс. кв. м жилья Поделиться Твитнуть

За два месяца года в Пермском крае сдано в эксплуатацию 337,5 тыс. кв. м жилья. Это 25% от объёма, запланированного на весь год, сообщает Пермьстат. При этом 229,4 тыс. кв. м приходится на индивидуальных застройщиков.

План на 2022 год составляет 1,28 млн кв. м жилья.

«Безусловно, экономическая ситуация влияет на строительную отрасль, но наша задача минимизировать последствия этого влияния, — отметил министр строительства региона Андрей Колмогоров. — Правительство Пермского края намерено продолжить плотную работу с застройщиками и проводить мероприятия для сохранения темпов строительства жилой и нежилой недвижимости в 2022 году. Министерство будет оказывать содействие застройщикам».

Колмогоров напомнил, что в Прикамье создан оперативный штаб по отслеживанию цен на стройматериалы. Кроме того, минстрой и подрядчики проводят сейчас ревизию проектно-сметной документации (ПСД) по социально значимым объектам, чтобы выявить материалы, попавшие под санкции, и оперативно их заменить.

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