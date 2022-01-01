За сутки в Пермском крае подтверждено 639 новых случаев COVID-19 Общее число инфицированных в Прикамье превысило 356 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились ещё 639 человек, из них 111 — дети. Выздоровели 1338 пациентов, десять скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 356 050.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 823 пациента, 93 из них в тяжёлом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 46,7%.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.