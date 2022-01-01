За сутки в Пермском крае подтверждено 639 новых случаев COVID-19
Общее число инфицированных в Прикамье превысило 356 тыс. человек
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились ещё 639 человек, из них 111 — дети. Выздоровели 1338 пациентов, десять скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 356 050.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 823 пациента, 93 из них в тяжёлом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда — 46,7%.
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