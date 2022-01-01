В Перми заморожен проект строительства пивоваренного завода Кировское АО «Вятич» может отказаться от открытия производства в Прикамье Поделиться Твитнуть

В АО «Вятич», управляющем одной из старейших российских пивоварен в Кирове, подумывают отказаться от открытия производства в Перми. Причина — невозможность в текущей обстановке приобрести импортное оборудование. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

При этом в АО отметили, что «Вятич» не намерен совсем отказываться от запуска завода в Прикамье, компания будет искать отечественные аналоги оборудования. В настоящее время региональные власти и АО обсуждают поставки готовой продукции «Вятича» в Пермский край.

Кировский пивоваренный завод изготавливает 24 сорта пива и безалкогольные напитки. О планах компании построить пивоваренный завод в Перми стало известно в конце февраля. Производство предполагалось разместить по ул. Энергетиков, 50.

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