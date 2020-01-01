В Перми кировчане могут построить пивоваренный завод «Вятич» Он может появиться в Индустриальном районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Кировские пивовары собираются построить в Перми завод «Вятич». Предприятие может появиться на площадке индустриального парка на ул. Энергетиков. Об этом сообщает ВЕТТА, ссылаясь на финансово-экономическое обоснование к законопроекту о внесении поправок в краевой бюджет.

В документе, в частности, говорится, что существует несколько вариантов развития имущественного комплекса, принадлежащего АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков». Речь идёт о создании единого логистического складского центра в отрасли культуры или строительстве пивоваренного завода «Вятич».

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