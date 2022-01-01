Новые случаи коронавируса диагностированы в 33 муниципалитетах Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 33 территорий.

В Перми заразились 173 человека, в Чайковском - 95, в Чернушинском ГО – 36.

27 человек с ковидом было выявлено в Краснокамском ГО, 24 в Кунгурском МО, 23 в Октябрьском ГО

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 355 411 жителей региона.

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