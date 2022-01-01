Центробанк с 18 апреля снизит процент за эквайринг Для ряда компаний комиссия будет уменьшена до 1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 18 апреля по 31 августа ЦБ РФ снижает эквайринговые комиссии до 1% для предприятий, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги, сообщил регулятор. На сегодняшний день эквайринг достигает 2,2%.

В список попали предприятия, ориентированные на розничную продажу топлива, медизделий, лекарств, продуктов питания, потребительских товаров каждодневного спроса, а также организации, оказывающие услуги жилищно-коммунального хозяйства, связи, медицины, культуры, туризма, образования, перевозок пассажиров.

Меры вводятся, чтобы в новых условиях позволить бизнесу за счёт снижения затрат перестроить логистику и другие бизнес-процессы, прокомментировали в ЦБ.

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