В Перми выставят на торги десять участков под многоквартирные дома Поделиться Твитнуть

Елена Гонцова

Константин Долгановский

В 2022 году власти Перми готовят на аукционы земельные участки под строительство многоквартирных жилых домов. «Пока планируется выставить порядка десяти таких участков», — сообщила на заседании гордумы замглавы Перми Елена Гонцова.

В большей степени мэрия рассчитывает на территории, занятые аварийными домами, подлежащими сносу и расселению.

Также Елена Гонцова заявила, что в 2022 году снято ограничение для территорий, которые расселялись за счёт федеральных средств, — им предъявлялись очень узкие требования по дальнейшему использованию (например, под объекты социальной инфраструктуры). Теперь такие земельные участки можно использовать для строительства многоквартирных жилых домов.

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