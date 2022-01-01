В Пермском крае за сутки COVID-19 диагностирован у 671 жителя Общее число инфицированных в Прикамье превысило 355 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 671 новый случай COVID-19. Выздоровели 1338 человек, 10 скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 355 411.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 823 пациента, 102 из них в тяжёлом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 46,7%.





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