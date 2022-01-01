«Осинский машиностроительный завод» уличён в загрязнении атмосферы Поделиться Твитнуть

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В ходе плановой проверки Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха на ООО «Осинский машиностроительный завод» и внесла руководителю предприятия представление. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, в частности, что заводом не проводятся в должном объёме мероприятия по уменьшению вредных выбросов, а программа производственного экоконтроля не соответствует требованиям законодательства. Кроме того, газоочистное оборудование эксплуатируется в отсутствие паспортов и программ техобслуживания.

Материалы прокурорской проверки направлены в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

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