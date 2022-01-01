В Губахе за хищение из бюджета 449 тыс. руб. осуждён директор строительной компании «Статус» Ему назначен денежный штраф Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Губахинском городском суде Пермского края закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении директора ООО «СК Статус». Подсудимый признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере и приговорён к штрафу 250 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что между администрацией Губахи и ООО «СК Статус» был заключён муниципальный контракт по обустройству придомовой территории многоквартирного дома.

После выполнения работ директор строительной организации подготовил и подписал акты, в которых намеренно указал завышенные сведения об объеме израсходованного материала и трудозатрат. В результате бюджету причинён ущерб на сумму 449,7 тыс. руб.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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