Андрей Стрельцов «Амкар» сыграл вничью с миасским «Торпедо» Этим матчем пермские футболисты завершили второй тренировочный сбор Поделиться Твитнуть

«Амкар» завершил второй тренировочный сбор в Сочи и возвращается домой. Последний контрольный поединок красно-чёрные провели с клубом «Торпедо» из Миасса, выступающим в одном с пермской командой дивизионе ФНЛ-2. Встреча завершилась вничью 1:1. Автором гола в составе пермяков стал Вячеслав Журавлёв.

Отметим, что днём ранее подопечные Рустема Хузина провели игру с сочинским клубом «Медик» и крупно победили (5:1).

Теперь «Амкар» будет готовиться дома к матчу с «Новосибирском». Первенство ФНЛ-2 возобновится 3 апреля. Свой первый официальный поединок в этом году красно-чёрные проведут на выезде.





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