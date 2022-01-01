Бюджет Пермского края направит 21 млн руб. на поддержку речных маршрутов Субсидии предусмотрены для перевозки порядка 60 тыс. пассажиров Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

В Пермском крае приступили к отбору перевозчиков для получения субсидий из регионального бюджета на работу по четырём водным маршрутам, сообщают в минтрансе.

Речь идёт о направлениях Старые Ляды — Куликово, Березники — Быстрая, Пермь — Заречный, Сылва — Троица. Размер господдержки в будущую навигацию составит 21,2 млн руб.

В ведомстве отмечают, что данные маршруты — наиболее востребованы у жителей. В этом году пассажиропоток составит свыше 60 тыс. человек.

В 2022 году наибольшую сумму поддержки получит направление Старые Ляды — Куликово — 6,855 млн руб., на работу маршрута Березники — Быстрая будет направлено 5,87 млн руб. субсидии, на маршрут Сылва — Троица — 4,58 млн руб., маршрут Пермь — Заречный в текущем году получит субсидию в размере 3,93 млн руб.

В минтрансе напомнили, навигация по субсидируемым маршрутам стартует в мае и продлится до октября. Заявки на получение субсидии принимаются ведомством до 15 апреля. Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

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