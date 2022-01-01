В Перми 9 мая пройдёт Парад Победы
Также состоится шествие Бессмертного полка
В Перми 9 мая пройдёт Парад Победы и шествие Бессмертного полка, об этом было заявлено на заседании краевого оргкомитета по празднованию Дня Победы.
Оба мероприятия пройдут в привычном «доковидном» формате на Октябрьской площади. Текущая ситуация с коронавирусом позволит это сделать, отметил губернатор Дмитрий Махонин. Он также попросил главу Перми подготовить площадь к празднованию. Сейчас там проводится реконструкция.
Планируется, что в параде примут участие 20 единиц военной техники, духовой оркестр и рота барабанщиков. Над площадью запланирован пролёт самолетов.
Напомним, в 2020 и 2021 годах большая часть праздничных мероприятий из-за коронавирусных ограничений проводились онлайн.
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