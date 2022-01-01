Количество резюме в Пермском крае выросло на 7,3% Массово ищут работу представители туризма и ИТ-сферы Поделиться Твитнуть

В Прикамье за неделю с 14 по 20 марта на 7,3% выросло количество резюме, размещенных на онлайн-платформе по поиску работы hh.ru, об этом сообщает ВЕТТА.

Наиболее активно на рынок труда стали выходить представители сферы туризма, (+35,8%), сотрудники ИТ-индустрии (+31,9%), значительно увеличилось число резюме в рубриках «Инсталляция и сервис» (+31,8%), «Закупки» (+30,5%) и «Продажи» (+30,1%).

При этом на 28,9% уменьшилось количество резюме в сфере «Консультирование», на 16,4% — в сфере «Госслужба, НКО», на 16,1% — в сфере «Добыча сырья», на 13,2% — в сфере «Страхование».

Сообщается, что количество активных вакансий в регионе сократилось на 22,8% по сравнению с серединой февраля. Сильнее всего это заметно в таких профессиональных сферах как «Госслужба, НКО» (-92,3%), «Страхование» (-63,6%), «Автомобильный бизнес» (-40,5%)

Специалисты отмечают, что в целом ситуация на рынке труда региона остается стабильной: сегодня на одну вакансию приходится всего 4,7 резюме — это соответствует нормальному уровню конкуренции среди соискателей.

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