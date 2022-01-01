За сутки в Пермском крае подтверждён 701 новый случай COVID-19 В стационарах проходят лечение от коронавируса 910 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтвержден 701 новый случай COVID-19. Выздоровели 1344 пациента, скончались восемь.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 354 740.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение COVID-19, находятся 910 человек, 108 пациентов в тяжелом состоянии, из них 36 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 44,9%.

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