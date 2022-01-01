«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь Самоограничение будет действовать в течение трёх месяцев Поделиться Твитнуть

Группа компаний ПАО «Детский мир» проинформировала ФАС России о том, что фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях «одежда» и «обувь» на уровне января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самоограничение будет действовать в течение трех месяцев. Компания также берет на себя обязательство обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов.

В надзорном органе отметили, что «Детский мир» принял такое решение в результате проведенной ФАС России работы.

Ранее «Детский мир» также добровольно снизил наценки на отдельные позиции товаров в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» в среднем на 16%.

В Пермском крае работает 14 магазинов бренда «Детский мир», девять из них — в краевом центре.

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