В ходе спецоперации на Украине погиб ещё один житель Прикамья Служивший по контракту Иван Абдрачев был родом из пос. Октябрьского Поделиться Твитнуть

При исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине 14 марта погиб уроженец п. Октябрьского Пермского края 19-летний Иван Абдрачев. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на администрацию губернатора Прикамья.

Уточняется, что Иван проходил службу по контракту.

На сегодня известно о двенадцати погибших военных из Прикамья, принимавших участие в действиях на территории Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.