В ПГНИУ выясняют отношение студентов к спецоперации на Украине В опросе предполагается участие полутора тыс. человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ситуационном центре ПГНИУ объявили о проведении анкетирования студентов с целью выяснить их отношение к спецоперации российских войск на Украине. Об этом сообщила проректор университета по молодежной политике Елена Малкова.

По её словам, цель исследования — понять настроения и «запросы» в студенческой среде, чтобы «организовывать процессы и мероприятия, максимально отвечающие таким запросам». Деканатам же опрос поможет понять состояния студентов «для организации, например, социальной или психологической поддержки».

В анкете, в частности, содержатся вопросы о том, какие чувства вызывают действия российских военных на территории Украины; как вы поступите, если ваш хороший знакомый высказывает экстремистские идеи; какие формы выражения собственного мнения вы считаете для себя приемлемыми и пр.

Малкова подчеркнула, что опрос добровольный и анонимный, но надеется, что в нём примут участие не менее полутора тыс. студентов — это важно для репрезентативности результатов.

«Также спешу сообщить, что мы, ПГНИУ, включаемся в сетевое исследование мнений лидеров студенчества, инициируемое НИУ ВШЭ (Москва)», — отметила Малкова.

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