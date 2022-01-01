В Кудымкаре по факту гибели машиниста экскаватора возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователями Кудымкарского МСО СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели машиниста трактора-экскаватора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ЧП произошло 24 февраля 2022 года. В карьере Иньвенского месторождения машинист трактора-экскаватора выполнял работы по добыче песчано-гравийной смеси, в ходе которых он получил телесные повреждения и скончался на месте.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление виновных лиц, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

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