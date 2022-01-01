В Кудымкаре по факту гибели машиниста экскаватора возбуждено уголовное дело
Следователями Кудымкарского МСО СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели машиниста трактора-экскаватора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
ЧП произошло 24 февраля 2022 года. В карьере Иньвенского месторождения машинист трактора-экскаватора выполнял работы по добыче песчано-гравийной смеси, в ходе которых он получил телесные повреждения и скончался на месте.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление виновных лиц, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.
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