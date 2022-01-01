За сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 30 муниципалитетах Прикамья Более 300 заразившихся выявлены в Перми Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае новые случаи заболевания коронавирусом выявлены у пациентов 30 территорий.

В Перми заразились 342 человека, в Чернушинском и Краснокамском ГО — 40 и 36 соответственно.

В Сивинском МО заболел 31 местный житель, в Октябрьском ГО — 30, в Чайковском — 29.

Меньше всего новых инфицированных — по одному — выявлено в Суксунском, Лысьвенском и Добрянском городских округах, в Куединском муниципальном округе, в ЗАТО Звездный.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 354 039 жителей региона.

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