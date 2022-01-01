За сутки в Пермском крае подтверждено 703 новых случая COVID-19 Общее число инфицированных в Прикамье превысило 354 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 703 местных жителя, 92 из них — дети до 17 лет включительно. Выздоровел 1 001 человек, скончались четыре.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 354 039.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 962 пациента, 111 из них в тяжёлом состоянии, 41 подключён к аппаратам ИВЛ.

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