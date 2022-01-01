Андрей Стрельцов «Звезда» проиграла на сборе «Зениту-Ижевск» Пермским футболистам осталось провести в Крымске ещё один контрольный поединок Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская футбольная команда проводит тренировочный сбор перед возобновлением чемпионата ФНЛ-2 на Черноморском побережье. Подопечные Валерия Петракова провели второй проверочный матч.





Соперником стал ижевский «Зенит». Игра сложилась трудно для «Звезды». Первый период уступили 0:1. После перерыва Илья Горохов и Андрей Боковой забили два гола, но этого не хватило для общего успеха. Матч проигран 2:4.





24 марта «Звезда» проведёт свой последний контрольный матч. Соперником станет ФК «Чита».

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