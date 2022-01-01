Мария Сыропятова Авиакомпаниям разрешили летать из Перми в Индонезию и Иорданию Также возможны рейсы в Израиль и Тунис Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Росавиация поддержала намерения авиаперевозчиков об организации прямых авиаперелётов из Перми в аэропорты Израиля, Индонезии, Иордании и Туниса. Решение утверждено приказом Росавиации от 19 марта 2022 года.

Авиакомпания «Азур Эйр» получила допуски на полёты из Перми в Денпасар (Индонезия), Акабу (Иордания) и Эйлат (Израиль). Во все эти города планируется летать по одному разу в неделю.

Авиакомпания «Роял Флайт» получила допуски на прямые авиаперелёты из Перми в Тунис: на Джербу, в Монастир и Энфиду авиаперевозчик планирует возить пассажиров по два раза в неделю.

Сейчас в расписании пермского аэропорта прямых авиаперелётов в эти страны нет.

Напомним, что в феврале допуски на прямые авиаперелёты из Перми в Тунис от Росавиации получили «Азур Эйр», «Северный ветер» и «Икар».

Решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она может воспользоваться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.