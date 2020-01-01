Мария Сыропятова Авиакомпании получили допуски на прямые рейсы из Перми в Тунис Пока прямых авиаперелётов в эту страну из Большого Савино нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация выдала допуски на прямые регулярные авиаперелёты из Перми в тунисские города Монастир и Энфида и на остров Джерба (Тунис). Приказ об этом был подписан 17 февраля 2022 года.

В Монастир допуски получили три авиакомпании: дважды в неделю туда планируют летать «Азур Эйр», «Северный ветер» и «Икар». Допуск на рейсы в Энфиду дважды в неделю получила авиакомпания «Азур Эйр». Одновременно эта же авиакомпания планирует летать дважды в неделю на Джербу. Также допуски на перелёты дважды в неделю на этот тунисский остров получили «Икар» и «Северный ветер».





Сейчас в расписании пермского аэропорта прямых авиаперелётов в Тунис нет.





Напомним, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться, если посчитает нужным.

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