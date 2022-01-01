Депутат Пермской думы стал совладельцем рынка в Заостровке Алексею Оборину теперь принадлежит 8,34% в уставном капитале ООО «ОПР «Прикамье» Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Оборин / фото: rop59.ru

Новыми совладельцами оптово-продовольственного рынка «Прикамье» в Заостровке стали депутат Пермской думы Алексей Оборин и его партнёр по бизнесу Андрей Поляков. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», 15 марта Оборин и Поляков вошли в число соучредителей управляющего рынком ООО «ОПР «Прикамье» с долями по 8,34% в уставном капитале общества.

Алексей Оборин — депутат Пермской городской думы с 2013 года, имеет доли в компаниях ООО «Берег» (93,3%), ООО «Западный Урал» (86,54%), ООО «Специализированный застройщик „Высота«» (35%), соучредитель благотворительного фонда «Опека», возглавляет Федерацию мастеров дзюдо Пермского края.

Рынок «Прикамье» работает с 1999 года. В число его совладельцев также входят Александр и Плотниковы (дядя и сын депутата гордумы Владимира Плотникова), им принадлежит по 16.67% ООО. Ещё по 16,66% владеют бизнесмены Олег Давлетшин и Эрик Зосимов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.