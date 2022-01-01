В МЧС предупредили жителей Пермского края о сильном ветре На дорогах ожидается гололедица Поделиться Поделиться Твитнуть

В Главном управлении МЧС России по региону проинформировали жителей Пермского края о неблагоприятных погодных условиях 20-21 марта.

С ночи в Пермском крае начнётся небольшой, по востоку местами умеренный снег, который продолжится днём, но при этом станет ещё и мокрым. Ветер прогнозируется северо-западный 7−12 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью −7…−2°, днем —1…+4°.

Сотрудники МЧС рекомендовали населения при сильном ветре плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице держаться подальше от дорожных знаков, рекламных щитов и линий электропередач. Не рекомендуется находиться рядом с деревьями, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Водителям рекомендуется быть осторожным и при движении, так как на дорогах в отдельных районах будет образовываться гололедица.

О происшествиях следует сообщать по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112».

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