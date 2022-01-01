СУ СКР возбудил уголовное дело по факту гибели людей на пожаре в Чусовом Погибшие могли стать жертвами преступления Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре в Чусовом Пермского края. ЧП произошло в ночь на 19 марта.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье «Убийство», так как на теле одного из погибших были обнаружены телесные повреждения. У следствия есть основания полагать, что в отношении жертв было совершено преступление.

О пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ сегодня утром сообщили в ГУ МЧС региона.





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