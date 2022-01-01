Фейерверк на Праздник Весны и Труда в Перми обойдётся в 540 тыс. рублей Начальная цена работ на аукционе составляла 750 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Департамент культуры и молодежной политики Перми подвёл итоги аукциона на услуги по обеспечению запуска в краевом центре высотного фейерверка на Праздник Весны и Труда 1 мая. Победителем конкурса признан подрядчик, согласившийся организовать салют за 540 тыс. руб. Данные об этом содержатся на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена работ составляла 750 тыс. руб. Всего на конкурс заявилось девять участников.

Согласно конкурсной документации, продолжительность запуска 500 фейерверочных шаров не должна быть менее семи минут.

На салют 9 мая в Перми потратят 850 тыс. руб., а на день города — 825 тыс. руб.









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