На салют 9 мая в Перми потратят 850 тыс. рублей Благодаря конкурсным процедурам фейерверк подешевел на 90 тысяч Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На портале госзакупок опубликованы итоги конкурса на запуск высотного фейерверка в Перми 9 мая 2022 года. Конкурс с 16 февраля проводила Пермская дирекция организации городских культурно-массовых мероприятий.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 940,8 тыс. руб., Победа была отдана подрядчику, предложившему организовать 10-минутный салют из 634 фейерверочных шаров за 850 тыс. руб.

При этом название победившей организации, как и допущенных к конкурсу предприятий, в протоколе отсутствует.

Время и место проведения салюта станет известно за 10 дней до события.

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