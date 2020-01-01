Мэрия Перми готова заплатить за фейерверки на День Победы и День города 1,8 млн рублей Заявки принимаются до 9 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» были объявлены два конкурса по поиску подрядчиков на запуск высотных фейерверков в День Победы 9 мая и в День России (День города) 12 июня. Максимальная стоимость первого контракта — 940 тыс. руб., второго — 916 тыс. руб.

Общая продолжительность фейерверка в День Победы должна составить не менее 10 минут (планируется использование 634 фейерверочных шаров), в День России — не менее семи минут (565 фейерверочных шаров).

Время и место организации салюта подрядчик должен сообщить за 10 дней до события.

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